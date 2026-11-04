Sensys Gatso Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EJDB / ISIN: SE0020356244
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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sensys Gatso Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sensys Gatso Group Registered wird voraussichtlich am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,800 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 56,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sensys Gatso Group Registered 0,510 SEK je Aktie vermeldete.
Sensys Gatso Group Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 210,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,40 SEK je Aktie, gegenüber -0,420 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 786,7 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 719,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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