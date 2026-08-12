Sentia ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41A9T / ISIN: NO0013573014

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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Sentia ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sentia ASA Registered präsentiert voraussichtlich am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,43 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sentia ASA Registered ein EPS von 1,56 NOK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,03 Prozent auf 3,19 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,93 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,83 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,71 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 12,76 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 11,77 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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