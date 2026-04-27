Sentia ASA Registered Shs Aktie

Sentia ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41A9T / ISIN: NO0013573014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sentia ASA Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sentia ASA Registered lädt voraussichtlich am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,32 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sentia ASA Registered ein EPS von 0,840 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Sentia ASA Registered 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,08 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sentia ASA Registered 2,84 Milliarden NOK umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,67 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,71 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 12,40 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 11,77 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sentia ASA Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Sentia ASA Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sentia ASA Registered Shs 78,40 -0,76% Sentia ASA Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen