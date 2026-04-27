Erste Schätzungen: Sentia ASA Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sentia ASA Registered lädt voraussichtlich am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,32 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sentia ASA Registered ein EPS von 0,840 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Sentia ASA Registered 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,08 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sentia ASA Registered 2,84 Milliarden NOK umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,67 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,71 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 12,40 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 11,77 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at