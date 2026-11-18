SentinelOn a Aktie
WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095
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18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SentinelOne A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SentinelOne A wird voraussichtlich am 03.12.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2026 abgelaufen ist.
34 Analysten schätzen, dass SentinelOne A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,091 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 31 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 310,2 Millionen USD – ein Plus von 19,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SentinelOne A 258,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
34 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,320 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,20 Milliarden USD, gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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