Erste Schätzungen: SentinelOne A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SentinelOne A wird voraussichtlich am 28.05.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 34 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,021 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

32 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 229,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei SentinelOne A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 277,3 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,340 USD im Vergleich zu -1,370 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 34 Analysten durchschnittlich bei 1,20 Milliarden USD, gegenüber 1,00 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at