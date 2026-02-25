Erste Schätzungen: SentinelOne A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SentinelOne A wird voraussichtlich am 12.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 34 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,059 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SentinelOne A -0,220 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 32 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 271,2 Millionen USD – ein Plus von 20,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SentinelOne A 225,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 35 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,920 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 34 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 821,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at