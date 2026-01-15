Erste Schätzungen: Seria informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Seria veröffentlicht voraussichtlich am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 63,29 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,13 Prozent erhöht. Damals waren 50,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 66,14 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 185,52 JPY je Aktie, gegenüber 149,09 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 248,11 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 236,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at