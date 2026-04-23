Seria Aktie

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WKN: A0BLY4 / ISIN: JP3423520000

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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Seria legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Seria stellt voraussichtlich am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 59,80 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 91,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Seria 31,21 JPY je Aktie vermeldete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,99 Prozent auf 64,10 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 214,88 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 149,09 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 254,26 Milliarden JPY, gegenüber 236,33 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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