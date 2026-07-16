Erste Schätzungen: Seria stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Seria wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 58,14 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Seria noch 37,18 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,56 Prozent auf 68,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 242,93 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 219,08 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 276,19 Milliarden JPY, gegenüber 255,70 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at