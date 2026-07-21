Service Properties Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A42FDT / ISIN: US81761L2016
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Service Properties Trust Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Service Properties Trust Registered wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,197 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,150 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 403,5 Millionen USD gegenüber 502,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 19,66 Prozent.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,460 USD, wohingegen im Vorjahr noch -6,100 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,81 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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