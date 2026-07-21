Erste Schätzungen: Service Properties Trust Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Service Properties Trust Registered wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,197 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,150 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 403,5 Millionen USD gegenüber 502,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 19,66 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,460 USD, wohingegen im Vorjahr noch -6,100 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,81 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at