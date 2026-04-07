Erste Schätzungen: ServiceNow gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ServiceNow präsentiert voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 36 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,970 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ServiceNow in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 35 Analysten durchschnittlich bei 3,75 Milliarden USD im Vergleich zu 3,09 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 41 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,19 USD aus. Im Vorjahr waren 1,67 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 41 Analysten im Durchschnitt 15,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at