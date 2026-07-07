Erste Schätzungen: ServiceNow legt Quartalsergebnis vor

ServiceNow präsentiert in der voraussichtlich am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

37 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,859 USD gegenüber 0,370 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 36 Analysten ein Plus von 22,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,93 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 42 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,15 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,67 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 43 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,20 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,28 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at