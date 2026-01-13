ServiceNow Aktie

ServiceNow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: ServiceNow zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ServiceNow lädt voraussichtlich am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 36 Analysten von einem Gewinn von 0,882 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ServiceNow in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 34 Analysten durchschnittlich bei 3,53 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,48 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,37 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 41 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 13,24 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 10,98 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ServiceNow Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu ServiceNow Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ServiceNow Inc 122,00 0,38% ServiceNow Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen