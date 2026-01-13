ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: ServiceNow zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ServiceNow lädt voraussichtlich am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 36 Analysten von einem Gewinn von 0,882 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ServiceNow in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 34 Analysten durchschnittlich bei 3,53 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,48 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,37 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 41 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 13,24 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 10,98 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
