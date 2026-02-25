Erste Schätzungen: ServiceTitan A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ServiceTitan A lädt voraussichtlich am 12.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,176 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ServiceTitan A -2,000 USD je Aktie verloren.

ServiceTitan A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 245,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 209,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,933 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,990 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 952,5 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 771,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at