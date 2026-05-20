Erste Schätzungen: ServiceTitan A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ServiceTitan A wird voraussichtlich am 04.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 0,276 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 18,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 256,7 Millionen USD gegenüber 215,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD im Vergleich zu -1,730 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 1,12 Milliarden USD, gegenüber 961,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at