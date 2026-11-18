ServiceTita a Aktie
WKN DE: A40WD7 / ISIN: US81764X1037
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18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ServiceTitan A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ServiceTitan A wird voraussichtlich am 03.12.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,263 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten einen Zuwachs von 14,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 286,5 Millionen USD gegenüber 249,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD, gegenüber -1,730 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 961,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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