ServisFirst Bancshares Aktie
WKN DE: A114HN / ISIN: US81768T1088
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05.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ServisFirst Bancshares gewährt Anlegern Blick in die Bücher
ServisFirst Bancshares wird voraussichtlich am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD gegenüber 1,12 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 32,05 Prozent auf 167,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ServisFirst Bancshares noch 247,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,40 USD, gegenüber 5,06 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 680,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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