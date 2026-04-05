ServisFirst Bancshares Aktie

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WKN DE: A114HN / ISIN: US81768T1088

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05.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ServisFirst Bancshares legt Quartalsergebnis vor

ServisFirst Bancshares stellt voraussichtlich am 20.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD gegenüber 1,16 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 162,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 35,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 249,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,06 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 681,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,02 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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