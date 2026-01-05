Erste Schätzungen: ServisFirst Bancshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ServisFirst Bancshares stellt voraussichtlich am 20.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll ServisFirst Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 151,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 252,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 39,91 Prozent verringert.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,06 USD im Vergleich zu 4,16 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 561,7 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 981,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at