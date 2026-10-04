ServisFirst Bancshares Aktie
WKN DE: A114HN / ISIN: US81768T1088
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04.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ServisFirst Bancshares zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ServisFirst Bancshares lässt sich voraussichtlich am 19.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ServisFirst Bancshares die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,818 USD aus. Im letzten Jahr hatte ServisFirst Bancshares einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie eingefahren.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 173,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 31,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 254,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,21 USD aus. Im Vorjahr waren 2,53 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 679,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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