SES AI a Aktie
WKN DE: A3DEJZ / ISIN: US78397Q1094
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SES AI A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SES AI A wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass SES AI A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,031 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll SES AI A nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 3,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 36,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,220 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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