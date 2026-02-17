SES AI a Aktie
WKN DE: A3DEJZ / ISIN: US78397Q1094
|
17.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: SES AI A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SES AI A wird voraussichtlich am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SES AI A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 241,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,0 Millionen USD im Vergleich zu 2,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,180 USD, gegenüber -0,310 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 23,4 Millionen USD im Vergleich zu 2,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
