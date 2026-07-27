SES AI a Aktie

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WKN DE: A3DEJZ / ISIN: US78397Q1094

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SES AI A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SES AI A gibt voraussichtlich am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,042 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SES AI A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 5,4 Millionen USD im Vergleich zu 3,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,167 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,220 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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