SES AI a Aktie

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WKN DE: A3DEJZ / ISIN: US78397Q1094

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SES AI A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SES AI A öffnet voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,040 USD. Dies würde einen Gewinn von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SES AI A -0,060 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll SES AI A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SES AI A 7,1 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,165 USD, gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 32,8 Millionen USD im Vergleich zu 21,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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