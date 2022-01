Erste Schätzungen: Seven Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Seven Bank lädt voraussichtlich am 04.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2021 endete.

1 Analyst schätzt, dass Seven Bank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,74 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,08 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 1,94 Prozent auf 35,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Seven Bank noch 35,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,57 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 22,01 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 137,60 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 137,27 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at