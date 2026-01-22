Seven Bank Aktie
WKN DE: A0NEU2 / ISIN: JP3105220002
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Seven Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Seven Bank wird voraussichtlich am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 3,44 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Seven Bank einen Gewinn von 3,45 JPY je Aktie eingefahren.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 4,65 Prozent auf 55,65 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,76 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 15,57 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 217,07 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 211,55 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seven Bank Ltd
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Seven Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Seven Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: Seven Bank legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Seven Bank Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Seven Bank Ltd
|1,56
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.