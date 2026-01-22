Erste Schätzungen: Seven Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Seven Bank wird voraussichtlich am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 3,44 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Seven Bank einen Gewinn von 3,45 JPY je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 4,65 Prozent auf 55,65 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,76 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 15,57 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 217,07 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 211,55 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at