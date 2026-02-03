Seven Hills Realty Trust Registered Shs Aktie
Erste Schätzungen: Seven Hills Realty Trust Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Seven Hills Realty Trust Registered lädt voraussichtlich am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,272 USD. Das entspräche einer Verringerung von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 USD erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Seven Hills Realty Trust Registered mit einem Umsatz von insgesamt 7,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 49,41 Prozent verringert.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,18 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 29,4 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 67,0 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
