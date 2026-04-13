Seven Hills Realty Trust Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3C4MY / ISIN: US81784E1010

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Seven Hills Realty Trust Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Seven Hills Realty Trust Registered gibt voraussichtlich am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,243 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Seven Hills Realty Trust Registered noch 0,300 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Seven Hills Realty Trust Registered nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 8,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 42,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,05 USD, gegenüber 1,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 36,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 58,9 Millionen USD generiert wurden.

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