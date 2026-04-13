Seven Hills Realty Trust Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C4MY / ISIN: US81784E1010
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Seven Hills Realty Trust Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Seven Hills Realty Trust Registered gibt voraussichtlich am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,243 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Seven Hills Realty Trust Registered noch 0,300 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Seven Hills Realty Trust Registered nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 8,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 42,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,05 USD, gegenüber 1,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 36,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 58,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seven Hills Realty Trust Registered Shs
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Seven Hills Realty Trust Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: Seven Hills Realty Trust Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Seven Hills Realty Trust Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Seven Hills Realty Trust Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Seven Hills Realty Trust Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Seven Hills Realty Trust Registered Shs
|8,49
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.