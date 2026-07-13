Erste Schätzungen: Seven Hills Realty Trust Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Seven Hills Realty Trust Registered wird sich voraussichtlich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,258 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Seven Hills Realty Trust Registered noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 39,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 36,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 58,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at