Erste Schätzungen: Seven i legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Seven i wird voraussichtlich am 12.01.2023 die Bücher zum am 30.11.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 77,27 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Seven i noch 77,43 JPY je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3.052,28 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 21,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.503,02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 298,35 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 238,68 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 11.732,95 Milliarden JPY, gegenüber 8.749,75 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at