Erste Schätzungen: Seven i verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Seven i wird voraussichtlich am 08.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 28,01 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Seven i ein EPS von 4,39 JPY je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 20,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3.034,06 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2.421,50 Milliarden JPY aus.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 107,43 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 66,62 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 10.498,34 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 11.972,76 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at