Erste Schätzungen: Seven West Media stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Seven West Media präsentiert in der voraussichtlich am 15.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,064 AUD. Dies würde einem Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Seven West Media 0,056 AUD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 25,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 811,4 Millionen AUD gegenüber 645,4 Millionen AUD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,108 AUD je Aktie, gegenüber 0,082 AUD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden AUD fest. Im Vorjahr waren noch 1,27 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at