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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SF legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SF wird voraussichtlich am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,528 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,560 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 91,30 Milliarden HKD – ein Plus von 8,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SF 83,88 Milliarden HKD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,38 HKD im Vergleich zu 2,22 HKD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 342,44 Milliarden HKD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 307,78 Milliarden HKD.

Redaktion finanzen.at

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