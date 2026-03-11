11.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SFC Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SFC Energy veröffentlicht voraussichtlich am 26.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,380 EUR je Aktie gegenüber 0,060 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 40,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 39,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,235 EUR, gegenüber 0,540 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 143,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 144,8 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

