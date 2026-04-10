Erste Schätzungen: Shaanxi Coal Industry Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shaanxi Coal Industry Company präsentiert in der voraussichtlich am 25.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,433 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Coal Industry Company 0,670 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 36,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 58,72 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Shaanxi Coal Industry Company für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 37,41 Milliarden CNY aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,75 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 2,31 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 157,06 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 182,98 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at