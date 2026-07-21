Erste Schätzungen: Shake Shack informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shake Shack wird sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 24 Analysten von einem Gewinn von 0,322 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.

23 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 418,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 17,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 356,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,14 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,09 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich auf 1,65 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at