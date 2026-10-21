Erste Schätzungen: Shake Shack mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shake Shack äußert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

25 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,339 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 13,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,300 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten ein Plus von 16,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 426,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 367,4 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 1,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at