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WKN DE: A14MVX / ISIN: US8190471016

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shake Shack stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shake Shack äußert sich voraussichtlich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

25 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shake Shack im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,117 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shake Shack in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 371,5 Millionen USD im Vergleich zu 320,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,37 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,65 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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