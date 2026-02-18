Erste Schätzungen: ShaMaran Petroleum legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ShaMaran Petroleum präsentiert voraussichtlich am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 43,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 48,6 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,005 USD, gegenüber 0,040 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 138,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 149,9 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at