Shandong Dacheng Pesticide Aktie
WKN: 581339 / ISIN: CNE000000JF6
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shandong Dacheng Pesticide öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shandong Dacheng Pesticide wird voraussichtlich am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,099 CNY je Aktie gegenüber 0,160 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Shandong Dacheng Pesticide im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,52 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,23 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 22,90 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,664 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,240 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,59 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,62 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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