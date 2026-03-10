Erste Schätzungen: Shandong Dacheng Pesticide präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shandong Dacheng Pesticide öffnet voraussichtlich am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,138 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 19,34 Prozent auf 1,49 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,462 CNY im Vergleich zu 0,230 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 5,44 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,83 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at