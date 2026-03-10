Shandong Dacheng Pesticide Aktie
WKN: 581339 / ISIN: CNE000000JF6
|
10.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shandong Dacheng Pesticide präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shandong Dacheng Pesticide öffnet voraussichtlich am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,138 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 19,34 Prozent auf 1,49 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,462 CNY im Vergleich zu 0,230 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 5,44 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,83 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shandong Dacheng Pesticide Co Ltd (A)
Analysen zu Shandong Dacheng Pesticide Co Ltd (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Shandong Dacheng Pesticide Co Ltd (A)
|20,84
|-1,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.