Shandong Dacheng Pesticide Aktie

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WKN: 581339 / ISIN: CNE000000JF6

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07.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shandong Dacheng Pesticide veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Shandong Dacheng Pesticide veröffentlicht voraussichtlich am 22.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,051 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Shandong Dacheng Pesticide im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 25,12 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,670 CNY, gegenüber 0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 6,77 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,62 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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