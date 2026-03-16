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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shandong Hualu Hengsheng Chemical stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shandong Hualu Hengsheng Chemical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,425 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,66 Prozent erhöht. Damals waren 0,410 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 15,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,05 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,47 Milliarden CNY aus.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,56 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,84 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 32,85 Milliarden CNY, gegenüber 34,12 Milliarden CNY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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