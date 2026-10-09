Shanghai AtHub Aktie
WKN DE: A2N314 / ISIN: CNE100002R57
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09.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Shanghai AtHub präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shanghai AtHub lässt sich voraussichtlich am 24.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shanghai AtHub die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,050 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Shanghai AtHub nach der Prognose von 1 Analyst 439,6 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 430,4 Millionen CNY umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,203 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,160 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,76 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,72 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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