Shanghai AtHub Aktie

Shanghai AtHub für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N314 / ISIN: CNE100002R57

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Shanghai AtHub präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai AtHub lässt sich voraussichtlich am 24.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shanghai AtHub die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,050 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Shanghai AtHub nach der Prognose von 1 Analyst 439,6 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 430,4 Millionen CNY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,203 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,160 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,76 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,72 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shanghai AtHub Co Ltd Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Shanghai AtHub Co Ltd Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shanghai AtHub Co Ltd Registered Shs -A- 22,35 -2,49% Shanghai AtHub Co Ltd Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:18 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen