Erste Schätzungen: Shanghai Baosight Software gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Baosight Software wird voraussichtlich am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,100 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,38 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,89 Milliarden CNY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,569 CNY je Aktie, gegenüber 0,800 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 10,92 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 13,60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at