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16.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai Baosight Software legt Quartalsergebnis vor
Shanghai Baosight Software lässt sich voraussichtlich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shanghai Baosight Software die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,38 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 540,8 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,569 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 10,92 Milliarden CNY, gegenüber 1,89 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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