Erste Schätzungen: Shanghai Baosight Software vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Baosight Software wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,170 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 7,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,73 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,54 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,614 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,460 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 11,71 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 10,93 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at