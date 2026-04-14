Erste Schätzungen: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,170 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,290 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) nach der Prognose von 1 Analyst 9,84 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,42 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,49 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,27 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 43,33 Milliarden CNY, gegenüber 41,50 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at