Shanghai Fosun Pharmaceutical Aktie

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WKN: 915317 / ISIN: CNE000000X38

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11.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) präsentiert in der voraussichtlich am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,355 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,39 Prozent verringert. Damals waren 0,360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) mit einem Umsatz von insgesamt 10,66 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,57 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,47 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,27 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 43,51 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 41,50 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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