WKN: 915317 / ISIN: CNE000000X38

10.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) wird voraussichtlich am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,290 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,290 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 9,81 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,16 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,24 CNY, gegenüber 1,04 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 41,10 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 40,92 Milliarden CNY generiert wurden.

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

